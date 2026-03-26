Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет

Международная группа ученых совершила прорыв в изучении происхождения собак. Анализ древней ДНК, опубликованный в журнале Nature, показал, что первые одомашненные псы жили рядом с людьми уже 15 800 лет назад — на 5000 лет раньше, чем считалось ранее.
Самые древние свидетельства были обнаружены в Турции — это был скелет собаки, захороненный вместе с человеком. Второй по возрасту образец (челюсть возрастом 14 300 лет) нашли в пещере Гофа в Сомерсете, где жило племя каннибалов.
Исследователи реконструировали полные геномы животных, что позволило безошибочно отличить их от волков. Оказалось, что уже 15 000 лет назад собаки с разным происхождением обитали по всей Евразии: от Британии до Сибири.
Изотопный анализ показал, что древние собаки питались той же рыбой, что и люди, а также то, что животных кормили намеренно. В Турции нашли захоронение трех щенков у ног человека, и оно было такое же сложное, как и у людей.
В британской пещере на собачьей челюсти обнаружили следы ритуальной обработки, что может указывать на то, что питомцев не только любили, но и съедали после смерти.
Исследование также показывает, что современные европейские породы — от бульдогов до лабрадоров — произошли от тех самых первых собак, живших рядом с охотниками-собирателями.