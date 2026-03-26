Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет

Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо
В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»
«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи
В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля
«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино
Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов
В самые популярные даты столичные ЗАГСы увеличили время работы
Духовным главой Англиканкой церкви впервые стала женщина
Онжаню Эллис-Тейлор снимется в сериале «Эйнштейн»
Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы
Брюс Кэмпбелл назвал фильм «Эрни и Эмма» своим приоритетом. Актер проходит лечение от рака
Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»
Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден
Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»
Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна
Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом
Портал в филиппинский фольклор в трейлере «Забытого острова» ― нового мультфильма DreamWorks
Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей
В Британии вор прислал владельцу магазина деньги за кражу вывески 15 лет назад
Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдет в повторный прокат в России
Умер дядя Анджелины Джоли, композитор Чип Тейлор
Рафаэль Надаль получил докторскую степень
Марина Диамандис прокомментировала для Vogue свои старые фото времен блога на Tumblr
Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына
Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым

Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет

Фото: Alvan Nee/Unsplash

Международная группа ученых совершила прорыв в изучении происхождения собак. Анализ древней ДНК, опубликованный в журнале Nature, показал, что первые одомашненные псы жили рядом с людьми уже 15 800 лет назад — на 5000 лет раньше, чем считалось ранее.

Самые древние свидетельства были обнаружены в Турции — это был скелет собаки, захороненный вместе с человеком. Второй по возрасту образец (челюсть возрастом 14 300 лет) нашли в пещере Гофа в Сомерсете, где жило племя каннибалов.

Исследователи реконструировали полные геномы животных, что позволило безошибочно отличить их от волков. Оказалось, что уже 15 000 лет назад собаки с разным происхождением обитали по всей Евразии: от Британии до Сибири.

Изотопный анализ показал, что древние собаки питались той же рыбой, что и люди, а также то, что животных кормили намеренно. В Турции нашли захоронение трех щенков у ног человека, и оно было такое же сложное, как и у людей.

В британской пещере на собачьей челюсти обнаружили следы ритуальной обработки, что может указывать на то, что питомцев не только любили, но и съедали после смерти. 

Исследование также показывает, что современные европейские породы — от бульдогов до лабрадоров — произошли от тех самых первых собак, живших рядом с охотниками-собирателями.

