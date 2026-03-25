Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы

Фото: Amazon MGM Studios/YouTube

Первая леди США Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы. Об этом она сказала на саммите «Вместе содействуем будущему» в Белом доме, написал TechCrunch.

На мероприятии Мелания появилась вместе с человекоподобным роботом, разработанным компанией Figure AI. Они вместе прошлись по красной ковровой дорожке, после чего робот произнес короткую речь.

«Я благодарен за возможность быть частью этого исторического движения, направленного на расширение возможностей детей с помощью технологий и образования», — сказал робот.

После этого Трамп предложила участникам встречи представить будущее, в котором человекоподобный робот станет главным воспитателем для детей всего мира. По мнению Мелании, благодаря этому «дети будут развивать более глубокое критическое мышление и навыки самостоятельного рассуждения».

«Представьте себе человекоподобного педагога по имени Платон. Доступ к классическим исследованиям теперь мгновенный — литература, наука, искусство, философия, математика и история — весь корпус информации человечества доступен, не выходя из дома. Платон обеспечит индивидуальный подход, адаптирующийся к потребностям каждого ученика. Платон всегда терпелив и всегда доступен», — сказала супруга президента США.

Администрация Дональда Трампа поддерживает образовательные эксперименты, в том числе школы, использующие искусственный интеллект для быстрого обучения детей. Но критики считают, что эти проекты наносят удары по традиционной системе государственного образования.

