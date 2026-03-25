Брюс Кэмпбелл назвал фильм «Эрни и Эмма» своим приоритетом. Актер проходит лечение от рака

Брюс Кэмпбелл заявил в интервью USA Today, что приоритетом в его жизни сейчас является фильм «Эрни и Эмма», хотя актер сейчас проходит лечение от рака.
По словам Кэмпбелла, болезнь «ничего не меняет для него». Ранее артист говорил, что ему придется отодвинуть работу «на второй план». Но теперь Брюс, похоже, настроен в полной мере заниматься продвижением своей картины.
«Это [болезнь] заставляет вас расставлять приоритеты на 100 процентов, и для меня приоритетом является этот фильм», — подчеркнул актер.
Фильм «Эрни и Эмма» — первый совместный продюсерский проект для Кэмпбелла и его супруги Иды Гирон. «Это самое захватывающее события в нашей жизни. Наконец-то мы смогли сделать что‑то, что не зависит от внешних обстоятельств», — отметил Брюс.
Картина рассказывает об овдовевшем продавце груш, который отправляется развеять прах своей жены. По пути герой предается воспоминаниями об их браке. Фильм описывают как комедию. Кэмбрелл срежиссировла ее по собственному сценарию, и сам исполнит главную роль.
Кэмпбелл сообщил о своем диагнозе в начале марта. Артист назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой». Он не уточнил детали своего диагноза, но отметил, что надеется поправиться к лету.