Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года

Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»
Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден
Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»
Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна
Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом
Портал в филиппинский фольклор в трейлере «Забытого острова» ― нового мультфильма DreamWorks
Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей
В Британии вор прислал владельцу магазина деньги за кражу вывески 15 лет назад
Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдет в повторный прокат в России
Умер дядя Анджелины Джоли, композитор Чип Тейлор
Рафаэль Надаль получил докторскую степень
Марина Диамандис прокомментировала для Vogue свои старые фото времен блога на Tumblr
Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына
Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым
Питер Джексон и Стивен Колберт работают над новым фильмом по «Властелину Колец»
«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами еще в пяти городах России
В фильме про бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers использовали ИИ для воссоздания его голоса
Премьеру «Джуманджи-3» отложили на 25 декабря
11% рекрутеров отказывали соискателям в работе из‑за татуировок
Россияне назвали желаемый уровень дохода — 180 тысяч рублей
Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»
Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра
В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах

Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года

Фото: Universal TV

Киноверсия культового криминального сериала «Она написала убийство» выйдет в прокат 22 декабря 2027 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на студию Universal Pictures.

Главную роль — писательницы и любительницы детективов Джессики Флетчер — исполнит Джейми Ли Кертис, звезда «Хэллоуина». В сериале этого персонажа играла Анджела Лэнсбери.

Режиссером картины будет Джейсон Мур, известный по ленте «Идеальный голос». Сценарий написали Лорен Шукер Бюм и Ребекка Анджело. Проект основан на сериале, создателями которого выступили Питер С. Фишер, Ричард Левинсон и Уильям Линк.

Продюсерами фильма стали Эми Паскаль, Фи Лорд, Крис Миллер и Адтья Суд из Lord Miller. Ремейк «Она написала убийство» выйдет в кинотеатрах в один день с анимационной лентой Sony «Buds».

Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.

Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфире канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.

В 2013 году NBC планировал перезапуск шоу с Октавией Спенсер (Octavia Spencer) в главной роли. Однако проект не получил развития: Лэнсбери, скончавшаяся в 2022 году, высказалась против идеи новой версии.

