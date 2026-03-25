Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года

Киноверсия культового криминального сериала «Она написала убийство» выйдет в прокат 22 декабря 2027 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на студию Universal Pictures.
Главную роль — писательницы и любительницы детективов Джессики Флетчер — исполнит Джейми Ли Кертис, звезда «Хэллоуина». В сериале этого персонажа играла Анджела Лэнсбери.
Режиссером картины будет Джейсон Мур, известный по ленте «Идеальный голос». Сценарий написали Лорен Шукер Бюм и Ребекка Анджело. Проект основан на сериале, создателями которого выступили Питер С. Фишер, Ричард Левинсон и Уильям Линк.
Продюсерами фильма стали Эми Паскаль, Фи Лорд, Крис Миллер и Адтья Суд из Lord Miller. Ремейк «Она написала убийство» выйдет в кинотеатрах в один день с анимационной лентой Sony «Buds».
Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.
Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфире канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.
В 2013 году NBC планировал перезапуск шоу с Октавией Спенсер (Octavia Spencer) в главной роли. Однако проект не получил развития: Лэнсбери, скончавшаяся в 2022 году, высказалась против идеи новой версии.