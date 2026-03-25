Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»

На ютуб-канале HBO Max появился первый тизер сериала «Гарри Поттер». Премьера намечена на католическое рождество 2026 года.
Ролик начинается с того, как Гарри живет в чулане под лестницей в доме Дурслей и ходит в магловскую школу. Его задирает кузен Дадли, а тетя Петунья уверят, что он ― самый обычный мальчик, совсем не особенный. Затем герою приходит письмо из Хогвартса, куда ему помогает добраться Хагрид. В купе «Хогвартс-экспресса» Гарри впервые встречается с Роном и Гермионой.
Роль юного волшебника исполняет Доминик МакЛоклин, а его лучших друзей ― Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. В каст также вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и Локс Пратт (Драко Малфой).
Сценаристом и исполнительным продюсером выступила Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Дж.К.Роулинг также принимает участие в проекте в качестве исполнительного продюсера. Съемки сериала идут в Великобритании с лета 2025 года.
Сериал задуман как более подробная (чем фильмы) экранизация романов Дж.К. Роулинг. Каждый сезон будет будет основан на одной из семи книг саги. Например, в сериале покажут больше сцен из домашней жизни Драко Малфоя, что должно глубже раскрыть характер героя.
Недавно Паапа Эссьеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа, рассказал, что получал угрозы от людей, недовольных его кандидатурой. Он добавил, что хейт подпитывает его и делает еще более увлеченным в работе над персонажем.