Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден

Американская актриса Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации романа «Незнакомцы: мемуары о браке». Об этом сообщил Variety.
Стриминговый сервис Netflix купил права на киноадаптацию бестселлера Белль Берден. По информации медиа, за них боролись сразу шесть компаний. Все они хотели рассказать откровенную и пронзительную историю о распаде брака.
Продюсером фильма выступит Стейси Шер, в фильмографии которой — более двух десятков картин с совокупными кассовыми сборами почти в 2,7 млрд долларов. Среди ее проектов — «Криминальное чтиво», «Эрин Брокович» и «Заражение».
Недавно Шер спродюсировала триллер A24 «Еретик», принёсший Хью Гранту номинации на премии BAFTA, Critics Choice и «Золотой глобус». Сейчас она работает над экранизацией романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер.
Пэлтроу будет исполнительным продюсером будущей картины. Сценарием займется Хайди Шрек, чья пьеса Что Конституция значит для меня» с аншлагом шла на Бродвее, вошла в шорт‑лист Пулитцеровской премии и дважды была номинирована на две премию «Тони».
Шрек представит историю о Белль Берден, иммиграционном адвокате и внучке светской львицы Бэйб Пейли. Ее мемуры начинаются с событий шестилетней давности: тогда Берден чувствовала себя в безопасности рядом с семьей в их доме на Мартас‑Винъярд.
Вместе с близкими Белль переживала первые месяцы пандемии, разжигала костры по вечерам, пила виски с соком и готовила запеченную курицу. Но внезапно ее муж, с которым она прожила 20 лет, объявил, что уходит.
В одночасье заботливый и надежный партнер превратился в человека, которого она едва узнавала. В книге автор заново переживает историю своего брака, ищет ответы и переосмысливает собственную семейную историю, а заодно и представления о том, как женщина должна вести себя перед лицом предательства.