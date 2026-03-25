Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»

Журналист Никита Зинченко, автор телеграм-канала «ДК Данс», начал писать посты в «Google Таблицах». Он объяснил решение тем, что устал от блокировок.
«Сначала было немного непривычно после „телеги“, но быстро втянулся. Интерфейс удобный, все работает четко, а главное — не заблокированная площадка. Приятно осознавать, что можно не зависеть от блокировок. Советую попробовать!» ― поделился блогер в своей «Google Таблице».
В этой же таблице пользователи могут оставлять комментарии к постам. Они называют решение крутым, а самого Зинченко ― «чертовым гением». Один из комментаторов сказал, что выбирает эксель вместо мессенджера Max.
На случай, если интернету будет «совсем кирдык», админ «ДК Данс» тоже придумал решение: он начнет рассказывать о музыке в формате голосовых обзвонов.