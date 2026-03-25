Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом

Фото: Incessant Rain Studios

Американский режиссер Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом в главной роли. Эту информацию подтвердил Deadline.

Режиссер фильмов «Взвод», «Рожденный четвертого июля» и «Джон Ф.Кеннеди» сам написал сценарий картины. По информации СМИ, эта работа будет отличаться от предыдущих лент Стоуна.

Фильм, как ожидается, будет более интимным произведением, исследующим темы «семьи, утраты и боли», а также то, как любовь может меняться в течение нашей жизни.

Проект расскажет историю Джека, ребенка разведенных родителей, который повторяет ошибки матери и отца в собственном браке и отношениях с проблемным сыном. Чувствуя себя в ловушке, герой отправляется на поиски свободы и страсти, но лишь еще больше теряет ориентиры.

Его путь меняется, когда он встречает женщину, чья жизнь является полной противоположностью его собственной. Это становится началом пути мужчины к самопознанию.

Ранее инсайдер Джордан Руими утверждал, что съемочный процесс займет три с половиной месяца. Съемки пройдут в Таиланде, Риме и Болгарии, они стартуют уже в конце марта.

Стоун не снимал художественных фильмов с 2016 года. Последним его проектом был «Сноуден». Режиссер признавался, что испытывал сложности с поиском финансирования на новые картины. По мнению кинематографиста, его «внесли в черный список» Голливуда из‑за документальной ленты о Владимире Путине 2017 года.

«Белую ложь» кинематографист пытался реализовать на протяжении более десяти лет. Ранее роль центрального персонажа должен был исполнить Бенисио Дель Торо, но съемки так и не состоялись.

