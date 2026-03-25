Портал в филиппинский фольклор в трейлере «Забытого острова» ― нового мультфильма DreamWorks

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures UK/YouTube

DreamWorks Animation выпустила первый трейлер нового мультфильма «Forgotten Island» («Забытый остров»). В зарубежный прокат картина выйдет 25 сентября. 

Действие мультфильма разворачивается в 1990-х. Две лучшие подруги ― Джо и Раисса ― только что закончили школу и вот-вот будут вынуждены разойтись. Одна из них готовится уехать в США, чтобы продолжить обучение в университете. Празднуя последний вечер вместе, они едят фастфуд, поют в караоке, а затем случайно находят магический портал. Он ведет в миры из филиппинского фольклора, где обитают оборотни, демоны, ведьмы и чудовища. Чем дольше девочки находятся в этом месте, тем больше воспоминаний они теряют. Героиням придется проверить свою дружбу на прочность, чтобы найти путь домой. 

Видео: Universal Pictures UK/YouTube

Сценарий к фильму написали и сняли его Джоэл Кроуфорд и Януэль Меркадо, которые познакомились во время работы над «Кунг-фу Пандой-2». По словам авторов, идея выросла из их собственной дружбы. Дуэт также стоит за мультфильмом «Кот в сапогах: Последнее желание», который в 2022 году получил номинации на «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Главных героинь озвучили Лиза Соберано и Габи Уилсон, более известная как H.E.R. Для последней «Забытый остров» стал первым опытом озвучки и работы в анимации. Артистка рассказала, что ее особенно тронул сценарий, посвященный дружбе и уважению к ее филиппинским корням. «Я была так взволнована, вы не представляете. Мы были на Филиппинах в 2019 году, и моя мама пыталась напугать нас всеми этими историями. Я буквально выросла на них. В этой работе я могу поделиться частью своего детства со всем миром», — сказала она.

Меркадо добавил, что важную роль в фильме играют поляроидные снимки: «Подумайте о кассете для Polaroid: у вас есть 12 кадров, и вы очень тщательно выбираете, как их использовать. А сейчас у нас есть телефоны, мы делаем кучу снимков — и часто больше к ним не возвращаемся. Для нас 1990-е — это не только ностальгия, но и способ подчеркнуть ставки этой истории, которая говорит о моментах, воспоминаниях и фотографиях, которые мы сохраняем».

Говоря о визуальном стиле, режиссеры отметили, что хотели расширить возможности анимации и развить ее язык. «В экшн-сценах и в том, как мы усиливаем мимику персонажей, есть связь с аниме», — сказал Кроуфорд.

Расскажите друзьям