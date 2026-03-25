Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей

Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына
Барби Феррейра и Дейкр Монгомери появились в трейлере «Лиц смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна
Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом
Портал в филиппинский фольклор в трейлере «Забытого острова» ― нового мультфильма DreamWorks
В Британии вор прислал владельцу магазина деньги за кражу вывески 15 лет назад
Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдет в повторный прокат в России
Умер дядя Анджелины Джоли, композитор Чип Тейлор
Рафаэль Надаль получил докторскую степень
Марина Диамандис прокомментировала для Vogue свои старые фото времен блога на Tumblr
Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым
Питер Джексон и Стивен Колберт работают над новым фильмом по «Властелину Колец»
«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами еще в пяти городах России
В фильме про бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers использовали ИИ для воссоздания его голоса
Премьеру «Джуманджи-3» отложили на 25 декабря
11% рекрутеров отказывали соискателям в работе из‑за татуировок
Россияне назвали желаемый уровень дохода — 180 тысяч рублей
Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»
Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра
В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах
Акива Шаффер снимет для Disney фильм о злых сестрах Золушки
ИИ считает фамилию писателя Драгунского и слово «героиня» в книгах пропагандой наркотиков
Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»
Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 20th Century Studios

Энн Хэтэуэй позаботилась о том, чтобы в фильме « Дьявол носит Prada-2» не было моделей, которые выглядели «пугающе худыми». Об этом рассказала исполнительница роли Миранды Пристли Мэрил Стрип в интервью Harper’s Bazaar.

Стрип поделилась, что, в отличие от первого фильма «Дьявол носит Prada», где модные бренды неохотно показывали свою одежду в малоизвестном фильме, сиквел снимался при поддержке нескольких известных модных брендов. При этом актеры посещали настоящие показы мод во время Недели моды в Милане.

«Меня поразило, насколько эти модели были не только красивыми, но и пугающе худыми. Я думала, что такого нет уже много лет. Энн тоже это заметила и тут же обратилась к продюсерам, добившись обещаний, что модели на показе, который будет в нашем фильме, не будут выглядеть такими истощенными! Она просто молодец», ― отметила Мэрил.

Обладательница трех премий «Оскар» призналась, что сильно нервничала во время съемок картины из-за того ажиотажа, который они вызвали. Папарацци и сотни поклонников ежедневно окружали съемочную площадку в Нью-Йорке.

«Мы понимали успех первого фильма, но не были готовы к такому пристальному вниманию. Нам понадобились полицейские заграждения и контроль за толпой. Приезжали автобусы с фанатами, папарацци ходили за нами, а один раз даже встали перед камерой и в кадре, устроив потасовку со съемочной группой. Энн сохраняла спокойствие, но я была напугана», ― подчеркнула Стрип.

В фильме «Дьявол носит Prada-2» героиня Хэтэуэй Энди становится редактором отдела статей издания Runway и снова встречается с главным редактором Мирандой Пристли, которую играет Стрип. Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды, теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.

«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел.  

В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года. Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios. 

