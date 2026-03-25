Марина Диамандис прокомментировала для Vogue свои старые фото времен блога на Tumblr

Певица Марина Диамандис (ранее известная как Marina & the Diamonds) прокомментировала в интервью Vogue Australia свои старые фото времен Tumblr.



Марина вела блог на этом сайте под названием Electra Heart в начале 2010-х годов для промокомпании своего второго одноименного альбома. В пластинку вошли треки «Bubblegum Bitch», «Primadonna», Starring Role и другие.



«Она была примером для целого поколения детей с Tumblr, но какой она была на самом деле, если не считать ярких волос и мушки в форме сердца [на лице]? Сегодня Марина Диамандис наконец-то вернулась к архивам. Мы вспоминаем об эпохе „Primadonna“, давления на поп-звезд и о том, что происходит, когда созданный вами персонаж начинает казаться более реальным, чем вы», — говорится в анонсе издания к видео.