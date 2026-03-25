«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдет в повторный прокат в России

23 апреля фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вернется на российские большие экраны. Об этом «Афише Daily» рассказали в кинопрокатной компании Vereteno.
C 15 по 23 апреля в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону пройдут спецпоказы фильма с участием экспертов. В столице будет четыре таких показа ― 15 апреля на «Мосфильме», 17 апреля в «Пионере», 18 апреля в Центре «Зотов» и 19-го числа в Третьяковской галерее. Расписание сеансов и билеты ищите на «Афише».
Сюжет триллера строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих двенадцать лет жизни главного героя — серийного убийцы Джека. Постепенно они складываются в исповедь героя и приводят к философскому финалу — путешествию в преисподнюю.
Особое место в фильме занимает тема архитектуры. Джек мечтает построить идеальный дом — метафору собственного «произведения искусства». Картина снималась в Дании и Швеции, хотя действие разворачивается в Америке 1970-х.
Главные роли в триллере сыграли Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван Фэллон Хоган, Райли Кио, София Гробель и Бруно Ганц. Саундтреком к трейлеру фильма стал хит Дэвида Боуи «Fame».
Премьера ленты прошла на Каннском кинофестивале 2018 года вне конкурсной программы. Режиссер тогда вернулся в Канны после семилетнего запрета на участие, и это стало одним из самых обсуждаемых событий смотра.