Рафаэль Надаль получил докторскую степень

Фото: rafaelnadal

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил докторскую степень в Мадридском политехническом университете. Об этом спортсмен рассказал в соцсети.

Надаль признался, что, хотя он завоевал много спортивных наград, академические достижения имеют для него особое значение. Они, как подчеркнул атлет, «означают признание учреждений, которые занимаются образованием и помогают обществу прогрессировать».

Для Надаля это уже не первое звание доктора. В 2025 году спортсмену присвоили почетную докторскую степень Саламанкского университета.

Рафаэль Надаль — 22-кратный победитель турниров Большого шлема. Он также дважды выигрывал Олимпийские игры — как в одиночном разряде, так и в парном. Надаль завершил спортивную карьеру в 2024 году.

