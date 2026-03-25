Премьеру «Джуманджи-3» отложили на 25 декабря

Фото: Sony Pictures

Студия Sony Pictures перенесла выход третьей части «Джуманджи» с 11 на 25 декабря, сообщает The Hollywood Reporter, скорее всего, чтобы разминуться с третьей «Дюной» и новыми «Мстителями», которые выйдут 18 декабря.

Режиссером вновь выступит Джейк Кэздан, поставивший предыдущие две картины. В главных ролях — Дуэйн Джонсон («Крушитель»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Карен Гиллан («Стражи Галактики»). В ноябре они опубликовали совместное фото, на котором читают сценарий третьей части.

Работать над фильмом в качестве продюсеров будут Мэтт Толмак, Джонсон, Дэнни Гарсия, Хирам Гарсия и Кэздан. Сюжет пока держится в секрете.

Оригинальный фильм «Джуманджи» с Робином Уилльямсом вышел в 1995 году и стал хитом. Он рассказал о группе детей, которые начинают играть в таинственную настольную игру, которая превращает игровые сюжеты в реальность. 

Кэздан перезапустил франшизу в 2017 году. «Джуманджи: Зов джунглей» собрал в мировом прокате 962,5 млн долларов. Продолжение 2019 года — «Новый уровень» — заработало еще 801,6 млн.

