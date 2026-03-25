В фильме про бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers использовали ИИ для воссоздания его голоса

Картина включает в себя ряд интервью с фронтменом Энтони Кидисом, басистом Фли, барабанщиком Джеком Айронсом, Джоном Фрушанте, который заменил Словака в группе, а также братом Словака Джеймсом и его девушкой Эдди Брик.



Режиссером документального фильма выступил Бен Фельдман. Мировая премьера состоялась 13 марта на выставке SXSW в Техасе.



Несмотря на то что участники группы брали интервью для фильма, они дистанцировались от проекта, отмечает NME. «Мы согласились дать интервью из любви и уважения к Хиллелу и его памяти. Однако сейчас это рекламируется как документальный фильм Red Hot Chili Peppers, которым он не является. Мы не имели к нему никакого творческого отношения. Нам еще предстоит снять документальный фильм о Red Hot Chili Peppers», — говорится в заявлении музыкантов.