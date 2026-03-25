Ранее исследователи «Авито Работы» выяснили, что самой высокооплачиваемой среди рабочих в России стала профессия автомаляра. Средняя зарплата таких специалистов в 2026 году превысила 180 тыс. рублей. На втором месте — сварщики с зарплатой 167 тыс. рублей, на третьем — монолитчики с зарплатой 163 тыс. рублей.