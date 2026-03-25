Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»

Акива Шаффер снимет для Disney фильм о злых сестрах Золушки
11% рекрутеров отказывали соискателям в работе из‑за татуировок
Россияне назвали желаемый уровень дохода — 180 тысяч рублей
Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран
Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра
В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах
ИИ считает фамилию писателя Драгунского и слово «героиня» в книгах пропагандой наркотиков
Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»
Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
В Лондоне белка с вейпом в лапах попала на камеру
В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет
«Буратино» выйдет в «цифре» 27 марта
В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его плавания
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен в вырезанной сцене из «На помощь!» Сэма Рейми
ФАС до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube
В «Макдоналдсе» появятся «Хэппи Милы» с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»
«2ГИС» запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков
Режиссер Владимир Котт поставит фильм «Гулливер среди лилипутов»
НАСА намерено построить базу на Луне
OpenAI закроет генератор фото и видео Sora. Disney в ответ откажется от сделки на миллиард долларов
Пол Уолтер Хаузер снимется в сериале «Скуби-Ду»
Netflix снимет перезапуск комедии «Из 13 в 30» с Эмили Бейдер и Логаном Лерманом
Фиби Дайневор снимется в криминальном сериале «Dirty»
Режиссер «Я ругаюсь» Кирк Джонс экранизирует детские книги о мистере Бенне
Трейлер нового «Человека-паука» первым в истории собрал более 1 млрд просмотров
Джейн Фонда выступит продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста»

Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»

Фото: StudioCanal

На ютуб-канале StudiocanalUK появился новый трейлер фильма «Давление», главные роли в котором исполнили Брендан Фрейзер («Кит») и Эндрю Скотт («Рипли»). Картина выйдет в зарубежный прокат 29 мая.

Лента основана на реальной истории времен Второй мировой войны. Фрейзер сыграл генерала Эйзенхауэра, чье неверное решение о высадке союзнических войск на побережье Северного моря привело к трагедии. Прежде чем решиться на новую попытку атаковать нацистов силами десантников, военный приглашает известного метеоролога — Джеймса Стагга. Он должен дать прогноз погоды и обеспечить безопасную высадку солдат.

Видео: StudiocanalUK

Действие фильма развернется за 72 часа до дня высадки в Нормандии. Героям истории предстоит балансировать между необходимостью срочно провести операцию и совладать со стихией, преподносящей несвоевременные сюрпризы.

В фильме также снялись Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиан Льюис. Режиссером ленты стал Энтони Марас, известный по фильму «Отель Мумбаи: Противостояние».

