Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rafik Wahba/Unsplash

Американская компания Remitly, которая занимается денежными онлайн-переводами, составила список самых вежливых стран. Для этого она опросила 4600 человек из 26 государств. 

Респондентов просили назвать страны, которые у них ассоциируются с самыми вежливыми людьми. Участников исследования также спрашивали, насколько вежливыми они считают самих себя. 

Безоговорочным лидером рейтинга стала Япония. Ее назвали самой дружелюбной страной более трети всех респондентов (35,15%). Как отмечают авторы исследования, вежливость заметно проявляется в жизни японцев: к примеру, поклон используется не только как приветствие, но и в качестве знака уважения. Кроме того, японский язык во многом строится на системе почтительных форм и вежливой речи. 

На втором месте Канада с показателем 13,35%. «Хотя канадцев иногда в шутку изображают людьми, которые извиняются даже за то, что от них не зависит, этот стереотип — сильное упрощение разнообразного общества, в котором учтивость и внимательное отношение к другим по-прежнему играют важную роль в повседневном общении», ― отмечается в исследовании.

Замыкает тройку Великобритания, которую выбрали 6,23% опрошенных. Представления о вежливости британцев во многом схожи с ожиданиями в отношении канадцев ― частые извинения и постоянное использование слов «пожалуйста» и «спасибо». Еще один признак вежливости ― культура очередей, которая распространена в стране. 

Топ-10 самых вежливых стран выглядит следующим образом:

  1. Япония (35,15%)
  2. Канада (13,35%)
  3. Великобритания (6,23%)
  4. Китай (3,07%)
  5. Германия (2,80%)
  6. Филиппины (2,30%)
  7. Швеция (2,26%)
  8. Дания (2,07%)
  9. Финляндия (1,92%)
  10. Южная Африка (1,82%)

Самооценка жителей стран отличается от того, как их вежливость оценивают иностранцы. Чаще всего себя считают вежливыми респонденты из Бразилии, Чили, Индии, Швеции, Франции, Мексики, Испании, ЮАР, США и Португалии. Япония в этом рейтинге ― лишь на 25-м месте.  

