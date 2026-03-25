Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран

Американская компания Remitly, которая занимается денежными онлайн-переводами, составила список самых вежливых стран. Для этого она опросила 4600 человек из 26 государств.
Респондентов просили назвать страны, которые у них ассоциируются с самыми вежливыми людьми. Участников исследования также спрашивали, насколько вежливыми они считают самих себя.
Безоговорочным лидером рейтинга стала Япония. Ее назвали самой дружелюбной страной более трети всех респондентов (35,15%). Как отмечают авторы исследования, вежливость заметно проявляется в жизни японцев: к примеру, поклон используется не только как приветствие, но и в качестве знака уважения. Кроме того, японский язык во многом строится на системе почтительных форм и вежливой речи.
На втором месте Канада с показателем 13,35%. «Хотя канадцев иногда в шутку изображают людьми, которые извиняются даже за то, что от них не зависит, этот стереотип — сильное упрощение разнообразного общества, в котором учтивость и внимательное отношение к другим по-прежнему играют важную роль в повседневном общении», ― отмечается в исследовании.
Замыкает тройку Великобритания, которую выбрали 6,23% опрошенных. Представления о вежливости британцев во многом схожи с ожиданиями в отношении канадцев ― частые извинения и постоянное использование слов «пожалуйста» и «спасибо». Еще один признак вежливости ― культура очередей, которая распространена в стране.
Топ-10 самых вежливых стран выглядит следующим образом:
- Япония (35,15%)
- Канада (13,35%)
- Великобритания (6,23%)
- Китай (3,07%)
- Германия (2,80%)
- Филиппины (2,30%)
- Швеция (2,26%)
- Дания (2,07%)
- Финляндия (1,92%)
- Южная Африка (1,82%)
Самооценка жителей стран отличается от того, как их вежливость оценивают иностранцы. Чаще всего себя считают вежливыми респонденты из Бразилии, Чили, Индии, Швеции, Франции, Мексики, Испании, ЮАР, США и Португалии. Япония в этом рейтинге ― лишь на 25-м месте.