Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год

Вчера HBO опубликовал первый кадр из сериала «Гарри Поттер», который выйдет на экраны в 2027 году. На снимке можно увидеть главного героя в исполнении Доминика МакЛоклина, но только со спины. Он одет в мантию и, судя по всему, готовится к матчу против Пуффендуя.