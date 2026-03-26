«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи

На фестивале New Star Camp 2026 в Сочи заработал «Select Перекресток»: супермаркет расположился на высоте 1600 метров, а его крыша стала трамплином для сноубордистов.
Это первый в России случай, когда сноупарк и супермаркет объединили в один объект. Райдеры выполняют трюки прямо на корпусе магазина, а зрители могут расположиться в чилл-зоне с шезлонгами.
Все товары в супермаркете — бесплатные. Гости получают кофе, выпечку, снеки и мерч через игру «Схвати удачу». Для участия достаточно выполнить простые действия в мессенджере.
Другой способ забрать приз — сделать пожертвование в фонд X5 «Выручаем» на любую сумму. На площадке также работает «витаминная лавка», где раздают плюшевые брелоки в виде фруктов и ягод.