«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра

«Афиша» запустила кампанию к Международному дню театра и провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами. 21 марта в семи оживленных точках города появились большие плакаты с фразой «Повод есть — пригласи ее в театр» и живыми цветами, которые можно снять и унести с собой.
Идея кампании ― не ждать специального повода для похода в театр, а создавать его самостоятельно. Живые розы на постерах стали одновременно частью городской инсталляции и способом спонтанно пригласить близкого человека на спектакль. Партнером акции выступила цветочная база Las Flores.
Продолжением кампании станет перформанс в Москве. 27 марта, в День театра, «Афиша» вместе с Дептрансом Москвы и «Ленкомом Марка Захарова» представит специальную музыкальную программу в самом неожиданном для спектакля месте. В каком именно, заранее не уточняется. В компании считают, что такой перформанс должен напомнить: театр может быть частью повседневной жизни не только на сцене, но и в привычных городских маршрутах.
В преддверии театрального праздника на «Афише» действуют специальные акции: кешбэк 30% бонусами на спектакли из подборки сервиса и на все доступные мюзиклы, а для подписчиков «СберПрайма» — 40%. Кроме того, за покупки можно выиграть скидки на поездки с помощью каршеринга, украшения и косметические наборы.