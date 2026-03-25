Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Курьерам с 2026 года запретят хранить личные вещи и продукты в сумках для доставки заказов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Согласно документу, вводится требование о защите сумок курьеров от загрязнения и проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых. Еще одно требование — проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров для заказов. 

Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров. Курьеры будут должны проходить медосмотры при устройстве на работу и далее во время нее.

Недавно стало известно, что Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению передвижения на электровелосипедах по тротуарам. Президент рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит, как передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам мешают россиянам.

