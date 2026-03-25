В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах

В Москве двое соседей поссорились из-за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах. Конфликт быстро перешел в драку, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката одного из участников конфликта.
22 марта жители многоэтажки на улице Лавочкина в Головинском районе обсуждали в домовом чате перебои в работе Telegram. Мужчина по имени Николай предложил соседям перейти в Mах, но «идею поддержали не все участники группы».
Так, сосед Андрей (имя изменено) спросил, стоит ли вместе с этим «надеть на шею колокольчик». Николай предложил ему повесить «и колечко в нос, и бирку в ухо». Между мужчинами завязался конфликт.
Николай рассказал, что после этого Андрей начал звонить мужчине с угрозами, после чего тот предложил «подняться к нему». По словам адвоката Николая Дениса Макарова, который живет в этом же доме, вечером того же дня соседи встретились на лестничной клетке.
«Андрей, будучи пьяным, ударил мужчину по голове и животу и обматерил. Он практически сразу включил камеру и вызвал полицию, после чего нападавший ушел в свою квартиру», — сказал юрист.
Прибывшие на место правоохранители доставили участников драки в отдел, где Николай написал на соседа заявление. Адвокат добавил, что сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.