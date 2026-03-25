Акива Шаффер снимет для Disney фильм о злых сестрах Золушки

Disney пригласила Акиву Шаффера — режиссера «Голого пистолета», «Лихача» и мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь» — снять спин-офф «Золушки» о сводных сестрах принцессы. Об этом сообщает Deadline.
Оригинальный сценарий «Сводных сестер» («Stepsisters») написал Майкл Монтемайор. Его переработают Шаффер совместно с Дэном Грегором и Дагом Мандом. Это трио уже работало вместе над «Голым пистолетом» и «Чипом и Дейлом».
Первый тизер лайв-экшна «Моана» вышел еще в ноябре 2025 года и стал вторым самым просматриваемым трейлером в истории Disney. За первые сутки его посмотрели 182 млн человек, что уступает лишь «Королю Льву» 2019 года (225 млн).