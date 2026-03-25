ИИ считает фамилию писателя Драгунского и слово «героиня» в книгах пропагандой наркотиков

Искусственный интеллект считает фамилию писателя Виктора Драгунского, слово «героиня» и фамилию писателя Коноплева пропагандой наркотиков, сообщили гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и «Осторожно, новости».
Фамилию Драгунского нейросеть не считывает из-за созвучности фамилии английскому слову drug, которое переводится как «наркотик». В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» РБК сообщили, что это «один из распространенных казусов, с которым сталкивается книжная отрасль».
«Казусы проверки ИИ — их много. Если не брать наркотики, то была еще книга про опорно-двигательный аппарат — это уже по части порнографии», — рассказал «Осторожно, новости» близкий к отрасли человек. Из-за этого редакторы вынуждены вручную проверять огромные объемы текстов.
Недавно Российский книжный союз опубликовал на своем сайте список книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания в текстах наркотиков. Перечень будет обновляться еженедельно.
В первую версию списка попали 1006 произведений. Среди них романы Виктора Пелевина («Чапаев и Пустота», «Generation „П“», «Transhumanism Inc.» и другие), Владимира Сорокина («День опричника» и «Сахарный кремль»), две книги Маргариты Симоньян ― сборник рассказов «Водоворот» и роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра», а также «Nirvana. Личные дневники Курта Кобейна».