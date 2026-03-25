Белки научились вейпить

В лондонском парке удалось заснять белку c вейпом, сообщает The Telegraph.



На кадрах видно, как она сидит на деревянном заборе в Брикстоне и держит в руках электронную сигарету. Крейг Шаттлворт, эксперт по белкам из Бангорского университета, сказал, что животное, вероятно, привлек фруктовый вкус устройства. «В прежние времена вы могли бы увидеть множество выброшенных сигаретных окурков, но я не помню, чтобы белки бегали с ними. Было бы разумно предположить, что вейп будет более привлекательным, чем обычный табачный продукт, не имеющий фруктового вкуса», — добавил Шаттлворт.



«Употребление вейпа не входит в их естественный рацион. Эти компоненты не встречаются в природе. Они могут грызть их и потреблять часть микропластика», — сказал он.



