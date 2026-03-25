В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние 8 лет. Причиной стали длинные новогодние каникулы. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
В 2026 году нерабочими днями на майские праздники будут 1–3 мая (пятница — воскресенье) и 9–11 мая (суббота — понедельник), в общей сложности — 6 дней. Стенякина отметила, что это «это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь».
«Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго — 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это и повлияло на длину праздников в мае», — отметила Стенякина.
Она напомнила, что 1 и 9 мая зафиксированы как праздничные дни, в остальном все зависит от системы переноса выходных. Стенякина добавила, что следующие после мая длинные выходные ждут россиян в июне и продлятся с 12-го по 14-е число.
