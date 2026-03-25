В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»
Белки научились вейпить
«Буратино» выйдет в «цифре» 27 марта
В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его плавания
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен в вырезанной сцене из «На помощь!» Сэма Рейми
ФАС до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube
В «Макдоналдсе» появятся «Хэппи Милы» с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»
«2ГИС» запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков
Режиссер Владимир Котт поставит фильм «Гулливер среди лилипутов»
НАСА намерено построить базу на Луне
OpenAI закроет генератор фото и видео Sora. Disney в ответ откажется от сделки на миллиард долларов
Пол Уолтер Хаузер снимется в сериале «Скуби-Ду»
Netflix снимет перезапуск комедии «Из 13 в 30» с Эмили Бейдер и Логаном Лерманом
Фиби Дайневор снимется в криминальном сериале «Dirty»
Режиссер «Я ругаюсь» Кирк Джонс экранизирует детские книги о мистере Бенне
Трейлер нового «Человека-паука» первым в истории собрал более 1 млрд просмотров
Джейн Фонда выступит продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста»
В парке Вирунга в Конго родилась вторая двойня горных горилл за три месяца
Новый сериал Ричарда Гадда «Получеловек» выйдет на HBO Max в апреле
«Игра в кальмара» стала самым популярным у россиян сериалом в 2025 году
Принц Гарри и Меган Маркл выпустят художественный фильм о поло и высшем свете
Сериал «Ради всего человечества» продлили на 6-й сезон. Он станет последним
«ГигаЧат» получил обновление. Теперь он отвечает быстрее, помнит прошлые диалоги и запускает код
13-летняя Алиса Теплякова начала работать психологом. Ее консультации стоят 50 тысяч рублей
«Цифровые кочевники, отправляйтесь домой!»: Кейптаун столкнулся с жилищным кризисом
HBO показал первый кадр из сериала «Гарри Поттер»
Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже

В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет

Фото: Tigran Kharatyan/Unsplash

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние 8 лет. Причиной стали длинные новогодние каникулы. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

В 2026 году нерабочими днями на майские праздники будут 1–3 мая (пятница — воскресенье) и 9–11 мая (суббота — понедельник), в общей сложности — 6 дней. Стенякина отметила, что это «это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь».

«Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго — 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это и повлияло на длину праздников в мае», — отметила Стенякина.

Она напомнила, что 1 и 9 мая зафиксированы как праздничные дни, в остальном все зависит от системы переноса выходных. Стенякина добавила, что следующие после мая длинные выходные ждут россиян в июне и продлятся с 12-го по 14-е число.

12 апреля в России отмечают Пасху. Ранее мы рассказывали, что нужно знать об этом празднике.

