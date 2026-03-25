В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его плавания

Фото: Mostafa Tarek/Unsplash

Полнометражный фильм «Человек-пароход» режиссера Ивана Соснина станет первой в России лентой, снятой на борту океанского лайнера во время его следования. Об этом пишет ТАСС. 

Премьера состоится в 2027 году. Картина станет копродукцией России и Турции. Главные роли исполнят Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова, также в фильме появится Марк-Малик Мурашкин.

По сюжету мужчина по имени Анатолий уже долгое время живет на лайнере, не покидая его. Его привычный уклад нарушается после знакомства с новой сотрудницей судна Лилей.

Работа над фильмом ведется во время рейса по маршруту Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи. «Впереди год очень сложной работы, результат которой точно удивит зрителей», — сказал продюсер проекта Александр Щеряков, слова которого приводят в кинокомпании Red Pepper Film. 

«Помимо морских пейзажей в картине будут запечатлены городские локации Турции. За время съемок команда пройдет через четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное», — добавили в кинокомпании.

Капитан судна Сергей Евстигнеев рассказал, что для экипажа участие в съемках стало значимым событием. «Нам близка идея фильма о человеке, выбравшем жизнь на борту, потому что для многих членов экипажа судно уже давно стало вторым домом. Мы рады, что зрители почувствуют подлинную атмосферу жизни на лайнере — с ее ритмом, эмоциями и особыми морскими традициями, которые мы с гордостью сохраняем», — пояснил он.

