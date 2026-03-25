Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен в вырезанной сцене из «На помощь!» Сэма Рейми

20th Century Studios опубликовала вырезанную сцену из «На помощь!» — нового хоррора Сэма Рейми, режиссера «Зловещих мертвецов». Премьера фильма прошла 30 января.
Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо, намеренно исключает ее из рабочих процессов.
Однако динамика их отношений резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове. Выжить удается только им двоим. Оказывается, что Линда обладает серьезными навыками выживания в дикой природе, и теперь она единственный шанс Брэдли остаться в живых.
В опубликованном отрывке, который не попал в финальную версию, герои лежат в темноте друг напротив друга, перешептываются, а затем целуются.
Рейми недавно рассказывал, что «На помощь!» изначально должна была выпускать Sony, но студия хотела ограничиться только стримингом без кинотеатрального проката. В итоге режиссер перенес проект в 20th Century.