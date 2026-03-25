ФАС до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и YouTube, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — заявили в ведомстве.