ФАС до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и YouTube, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — заявили в ведомстве.

Ранее в ФАС заявляли, что в России запрещена реклама в Telegram и YouTube. Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». 

Запрет, как говорилось в сообщении, касается и рекламы на других площадках, которые в России заблокированы или замедлены: Instagram*, Facebook*, WhatsApp и VPN-сервисах. Ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.  

Согласно части 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах нежелательных организаций, общественных или религиозных объединений, которые ликвидированы судом или деятельность которых в РФ запрещена, а также «на других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации».

За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. 

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

