В «Макдоналдсе» появятся хэппи милы с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»

OpenAI закроет генератор фото и видео Sora. Disney в ответ откажется от сделки на миллиард долларов
2ГИС запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков
Режиссер Владимир Котт поставит фильм «Гулливер среди лилипутов»
НАСА намерено построить базу на Луне
Пол Уолтер Хаузер снимется в сериале «Скуби-Ду»
Netflix снимет перезапуск комедии «Из 13 в 30» с Эмили Бейдер и Логаном Лерманом
Фиби Дайневор снимется в криминальном сериале «Dirty»
Режиссер «Я ругаюсь» Кирк Джонс экранизирует детские книги о мистере Бенне
Трейлер нового «Человека-паука» первым в истории собрал более 1 млрд просмотров
Джейн Фонда выступит продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста»
В парке Вирунга в Конго родилась вторая двойня горных горилл за три месяца
Новый сериал Ричарда Гадда «Получеловек» выйдет на HBO Max в апреле
«Игра в кальмара» стала самым популярным у россиян сериалом в 2025 году
Принц Гарри и Меган Маркл выпустят художественный фильм о поло и высшем свете
Сериал «Ради всего человечества» продлили на 6-й сезон. Он станет последним
«ГигаЧат» получил обновление. Теперь он отвечает быстрее, помнит прошлые диалоги и запускает код
13-летняя Алиса Теплякова начала работать психологом. Ее консультации стоят 50 тысяч рублей
«Цифровые кочевники, отправляйтесь домой!»: Кейптаун столкнулся с жилищным кризисом
HBO показал первый кадр из сериала «Гарри Поттер»
Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже
Группа собак спаслась от торговцев собачьим мясом и преодолела 17 километров, чтобы вернуться домой
Хью Джекман в роли пастуха в трейлере комедии «Следствие ведут овечки»
«Звездный путь: Академия Звездного флота» завершится после второго сезона
В Китае открыли колледж, в котором будут учить правильно готовить шашлык
Марго Робби снялась в кампании Chanel, воссоздающей клип Кайли Миноуг
Показ от киноклуба «Афиши Daily» отменен
Пятый сезон «Бриджертонов» будет посвящен Франческе и Микаэле
Билла Косби обязали выплатить 19 млн долларов по делу об изнасиловании

В «Макдоналдсе» появятся хэппи милы с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»

Иллюстрация: McDonalds

«Макдоналдс» запускает меню по мотивам мультфильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Новинки появятся в кафе 31 марта.

Сеть подготовила два комбо-набора. Один посвящен девушкам из группы Huntr/x другой — парням-демонам из Saja Boys. В первом: 10 куриных наггетсов, картошка фри с приправой со вкусом рамена и два новых соуса — соус охотниц и фиолетовый соус демонов. На десерт — черничный Депри Макфлурри, названный в честь героя-тигра.

Поклонники Saja Boys оценят новый завтрак. В наборе — острый Saja-макмаффин с перцовым соусом, вдохновленным огнем демона Гви-Ма, а также напиток и хешбраун.

В каждый набор вложили коллекционную карточку с героями — Huntr/x или Saja Boys — и код на эксклюзивный цифровой контент. В том числе на специальное шоу, посвященное группе-победительнице в битве фанатов.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел 20 июля 2025 года на Netflix. В центре сюжета— женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

В январе «Кей-поп-охотницы на демонов» получили две премии «Золотой глобус» ― как лучший анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»). В марте мультфильм повторил успех с двумя «Оскарами» в тех же номинациях.

