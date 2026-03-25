2ГИС запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков

Геосервис 2ГИС запустил «Легкий маршрут» — режим навигатора, предназначенный для начинающих водителей и всех, кто предпочитает избегать сложных маневров на дороге.
Система сводит к минимуму повороты налево, развороты, кольцевые развязки, скоростные и многополосные трассы. В итоге дорога становится проще и предсказуемее — это особенно важно для новичков.
«За рулем важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня. В такие моменты особенно важно, чтобы дорога была понятной и комфортной, без сложных маневров и напряженных перекрестков», — говорит менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.
Режим «Легкий маршрут» уже доступен в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android. Функция отображается на экране перед началом поездки. Ее можно отключить в настройках.
Ранее 2ГИС запустил другой персонализированный режим — «Маршрут как обычно». Сервис запоминает, какими дорогами пользователь ездит чаще всего, и предлагает привычный путь, даже если он не самый быстрый.