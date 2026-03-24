Режиссер Владимир Котт поставит фильм «Гулливер среди лилипутов»

В России снимут фильм «Гулливер среди лилипутов». Его поставит режиссер Владимир Котт по сценарию Александра Бережного, сообщил телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Катина расскажет о мальчике-шестикласснике, самом низком в классе, которого прозвали Гулливер. Однажды он уплывает в море на каноэ — и оказывается в незнакомой стране, населенной крошечными людьми.
Лилипуты решают использовать Гулливера в качестве оружия в войне с другим королевством. Во время своего пребывания в удивительной стране, школьник знакомится с дочерью короля.
Съемки сказки запланированы на осень. Кастинг начнется в ближайнее время. Созданием ленты займется продакшн Георгия Малкова.