OpenAI закроет генератор фото и видео Sora. Disney в ответ откажется от сделки на миллиард долларов

Компания OpenAI объявила, что закроет генератор ИИ-вото и видео Sora. После этого Disney отказалась от сделки с технологическим гигантом, которую оценивали в 1 млрд долларов. Об этом написал Variety.
OpenAI не объяснила, почему решила отказаться от развития Sora. В сообщении представители бизнеса отметили, что благодарны пользователям платформы и ее создателям, и добавили, что понимают их разочарование.
Disney, в свою очередь, заявила, что «продолжит взаимодействовать с платформами искусственного интеллекта, чтобы находить новые способы взаимодействия с фанатами там, где они находятся».
Три месяца назад холдинг заключил новаторскую сделку с OpenAI. В течение трех лет Sora получила бы возможность генерировать контент с использованием персонажей студии Disney, а также Pixar, Marvel и Star Wars. На Disney+ должны были появиться избранные видеоролики, созданные в рамках этого партнерства.
Disney планировала также приобрести долю в OpenAI за 1 млрд долларов. Но теперь эти планы отменяются.
«Поскольку зарождающаяся область искусственного интеллекта быстро развивается, мы уважаем решение OpenAI уйти из бизнеса по созданию видеоконтента и переориентировать свои приоритеты на другие направления. Мы ценим конструктивное сотрудничество между нашими командами и то, чему мы научились благодаря ему», — заявили в Disney.
ИИ-платформа Sora появилась в 2024 году. Она предлагала превратить идеи в видеоролики с гиперреалистичным движением и звуком. В 2025 году OpenAI представила вторую версию Sora — она вызвала тревогу в Голливуде.