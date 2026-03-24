Netflix снимет перезапуск комедии «Из 13 в 30» с Эмили Бейдер и Логаном Лерманом

Netflix готовит перезапуск культовой романтической комедии «Из 13 в 30». Об этом сообщает Deadline.
Главные роли исполнят Эмили Бейдер («Отпуск на двоих») и Логан Лерман («О, привет!»). Режиссером выступит Бретт Хейли, который ранее работал с Бейдер над ромкомом для Netflix.
Дженнифер Гарнер, сыгравшая взрослую версию героини в оригинальном фильме, станет исполнительным продюсером проекта. Сценарий напишет Ханна Маркс («Марк, Мэри и другие люди») совместно с Флорой Грисон («Дневники принцессы-3»). Сюжет нового фильма держится в секрете.
Оригинальная картина, вышедшая в 2004 году, рассказывала о 13-летней девочке, которая волшебным образом оказывается в теле 30-летней женщины. Фильм собрал около 96 млн долларов в мировом прокате и стал культовой классикой.
Режиссер Бретт Хейли назвал работу над перезапуском «огромной ответственностью» и отметил, что участие Дженнифер Гарнер в проекте особенно значимо. Премьера на Netflix ожидается в 2027 году.