«Игра в кальмара» стала самым популярным у россиян сериалом в 2025 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Siren Pictures

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов у россиян по итогам 2025 года. Подборку составили на основе спроса по данным поисковых систем, просмотрам на ТВ и онлайн и социальному отклику.

На первом месте оказалась «Игра в кальмара». Второе место заняло шоу «Очень странные дела», а третье — российский сериал «След». В топ-10 также  вошли «Папины дочки», «Универ», «Ландыши», «Зимородок», «Аутсорс», «Первый отдел» и «Фишер».

Финальный сезон «Игры в кальмара» вышел в июне 2025 года и разделил зрителей. «Афиша Daily» включила третий сезон в список лучших зарубежных сериалов первой половины 2025-го.

В январе стало известно, что создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал — «Дилер» («The Dealer»). В центре сюжета окажется опытная дилерша в казино по имени Гон Хва. Ее планы на свадьбу внезапно рушатся из-за мошенничества с жильем. Девушка оказывается вынуждена окунуться в криминальный мир, чтобы применить там свои способности в азартных играх ― и все-таки дойти до алтаря.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix