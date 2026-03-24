В парке Вирунга в Конго родилась вторая двойня горных горилл за три месяца

Фото: Virunga National Park

Национальный парк Вирунга в Демократической Республике Конго сообщил о рождении второй двойни у горных горилл всего через два месяца после обнаружения первых двойняшек.

На этот раз самец и самка появились у самки из семейной группы Барака, насчитывающей 19 особей. Сотрудники парка взяли новорожденных под особое наблюдение, чтобы помочь им пережить самые уязвимые первые месяцы жизни.

Двойни у горных горилл встречаются крайне редко. На их долю приходится менее 1% всех родов. При этом они требуют от матери дополнительных усилий в первые месяцы. 

Обитающие только в двух изолированных районах Центральной Африки (в массиве Вирунга и угандийском лесу Бвинди), горные гориллы имеют высокий уровень младенческой смертности: каждый четвертый детеныш погибает от болезней, травм или рук сородичей.

Специалисты связывают успешные роды с хорошим физическим состоянием самок и эффективной работой природоохранных служб, которые даже в условиях вооруженных конфликтов на востоке Конго продолжают защищать животных.

Врачи из организации Gorilla Doctors, работающие в трех странах региона, спасли десятки горилл, включая попавших в ловушки браконьеров. Исследования показывают, что именно благодаря ветеринарной помощи популяция горных горилл смогла вырасти более чем в четыре раза — с 250 особей в 1970-х до 1000 в 2018 году — и сменить статус с «находящегося под угрозой исчезновения» на «исчезающий».

