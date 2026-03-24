Пятый сезон «Бриджертонов» будет посвящен Франческе и Микаэле
Принц Гарри и Меган Маркл выпустят художественный фильм о поло и высшем свете
«ГигаЧат» получил обновление. Теперь он отвечает быстрее, помнит прошлые диалоги и запускает код
13-летняя Алиса Теплякова начала работать психологом. Ее консультации стоят 50 тысяч рублей
«Цифровые кочевники, отправляйтесь домой!»: Кейптаун столкнулся с жилищным кризисом
HBO показал первый кадр из сериала «Гарри Поттер»
Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже
Группа собак спаслась от торговцев собачьим мясом и преодолела 17 километров, чтобы вернуться домой
Хью Джекман в роли пастуха в трейлере комедии «Следствие ведут овечки»
«Звездный путь: Академия Звездного флота» завершится после второго сезона
В Китае открыли колледж, в котором будут учить правильно готовить шашлык
Марго Робби снялась в кампании Chanel, воссоздающей клип Кайли Миноуг
Показ от киноклуба «Афиши Daily» отменен
Билла Косби обязали выплатить 19 млн долларов по делу об изнасиловании
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в «цифре» 31 марта
Володин заявил, что Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
Rockstar потратила три года на разработку реалистичного разбитого стекла для GTA 6
Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов
Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон на первом постере лайв-экшна «Моаны»
FKA Twigs подала в суд на инди-группу The Twigs из‑за спора о названии
Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году
Роберт Паттинсон и Зендая в новом отрывке из фильма «Вот это драма!»
Совместный альбом Басты и Гуфа выйдет 17 апреля
Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам
В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»
СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции

Сериал «Ради всего человечества» продлили на 6-й сезон. Он станет последним

Фото: Sony Pictures Television

«Ради всего человечества» получит 6-й сезон. Он станет для сериала финальным, пишет Variety.

Пятый сезон научно-фантастического шоу выйдет 27 марта. Затем серии продолжат выходить еженедельно по пятницам до 29 мая.

«Возможность исследовать вселенную «Ради всего человечества» на протяжении шести сезонов была невероятной привилегией, и мы рады возможности завершить историю так, как всегда мечтали», — заявили создатели Мэтт Уолперт и Бен Недиви.

«Ради всего человечества» исследует альтернативную реальность, в которой космическая гонка никогда не заканчивалась, а СССР опередил США в высадке на Луну. Действие пятого сезона разворачивается в альтернативных 2010-х годах, спустя несколько лет после событий, связанных с астероидом Голдилокс. Колония «Счастливая долина» на Марсе превратилась в процветающее поселение с тысячами жителей, откуда стартуют миссии в дальние уголки Солнечной системы.

На Земле к власти приходит президент Брэгг (Рэнди Оглсби), провозглашающий курс на восстановление контроля над Марсом, что вызывает растущее напряжение между колонистами и их родной планетой. В новом сезоне к основному актерскому составу (Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти Ву, Корал Пенья, Ренн Шмидт) присоединились Мирей Инос, Коста Ронин, Шон Кауфман, Руби Крус и Инес Ассерсон.

