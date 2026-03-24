«ГигаЧат» получил обновление. Теперь он отвечает быстрее, помнит прошлые диалоги и запускает код

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: t.me/official_gigachat

«Сбер» представил новое поколение своего ИИ-помощника «ГигаЧат». В основу обновления легла флагманская модель GigaChat Ultra. Благодаря ней виртуальный ассистент стал отвечать вдвое быстрее, получил долгосрочную память и научился выполнять код прямо в интерфейсе. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Сбера». 

Одним из главных нововведений стала память между сессиями. Теперь «ГигаЧат» может запоминать факты о пользователе — например, его интересы, профессию, привычки, информацию о близких и питомцах — и использовать эти данные для более персонализированного общения. Пользователь может сам управлять этой функцией и при желании отключить ее в настройках профиля.

В режиме «Общение голосом» «ГигаЧат» теперь сам подключает поиск информации. Пользователь может перебивать ассистента, уточнять детали и сразу менять тему разговора, а после беседы в чате остается ее текстовая расшифровка.

«ГигаЧат» также научился корректно отвечать на вопросы о самом себе. Для этого модель обращается к актуальной документации о своих функциях, ограничениях и текущей версии, что помогает избегать ошибок и устаревшей информации о собственных возможностях.

Релиз открывает новые возможности и для разработчиков. На базе GigaChat Ultra уже можно строить прикладные ИИ-продукты и сервисы, запускать код прямо в интерфейсе и получать ответы на вопросы о собственных возможностях, опираясь на актуальную документацию. 

Модель обучали в три этапа. Сначала ей расширили базу знаний: добавили академические тексты, материалы по математике и программированию, а также увеличили объем многоязычных данных ― теперь модель охватывает 10 языков. Затем усилили прикладные навыки: увеличили корпус кода, добавили материалы по физике, медицине и финансам, записи реальных диалогов и доработали безопасность. Финальная настройка на редакторских текстах и рабочих сценариях помогла сделать ответы стабильнее в реальном использовании.

Сильнее всего качество выросло в ответах на открытые и закрытые вопросы, логических задачах, математике и генерации кода. В компании отмечают, что модель стала лучше справляться с прикладными сценариями в праве, кибербезопасности, медицине, финансах и торговле — особенно там, где важен российский контекст и профильная терминология.

«Мы делаем шаг от инструмента для ответов на вопросы к мультиагентному ИИ-помощнику „ГигаЧат“. Но наша цель шире: мы создаем будущее, в котором классические мобильные приложения уступят место интерфейсу на базе нейросети. Нужные функции сервисов будут появляться по запросу, делая навигацию по цифровому миру бесшовной», ― отметил руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов. 

Попробовать обновленную модель можно бесплатно в веб-версии, приложениях для Android в RuStore и AppGallery, а также в телеграм-боте и мессенджере Max. Для активации голосового режиме и памяти достаточно авторизоваться по «Сбер ID» и включить нужные опции в настройках профиля.

Расскажите друзьям