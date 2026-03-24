HBO показал первый кадр из сериала «Гарри Поттер»

Недавно Паапа Эссьеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа, рассказал, что получал угрозы от людей, недовольных его кандидатурой. Он добавил, что хейт подпитывает его и делает еще более увлеченным в работе над персонажем. Актер также признался, что никогда не видел оригинальных фильмов о Гарри Поттере, в которых снимались Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, но в детстве был поклонником серии книг Джоан Роулинг.

