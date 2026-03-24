«Цифровые кочевники, отправляйтесь домой!»: Кейптаун столкнулся с жилищным кризисом

Жилищный кризис в Кейптауне достиг критического уровня, сообщает The Guardian. За последние пять лет цены на недвижимость в городе выросли на 31% — это вдвое выше среднего показателя по другим крупным муниципалитетам ЮАР.
Аренда жилья за прошлый год подорожала на 5–7%, также превысив общенациональный уровень. На фоне роста стоимости жилья в городе нарастает социальная напряженность. На променаде в престижном районе Си-Пойнт появились граффити: «Цифровые кочевники, отправляйтесь домой!»
В соцсетях жители массово жалуются на наплыв иностранцев, скупку недвижимости и перевод квартир в краткосрочную аренду через Airbnb, что, по их мнению, и привело к росту цен. В свою очередь, эксперты отмечают, что город долгие годы недофинансировал строительство социального жилья и развитие инфраструктуры, несмотря на стремительный рост населения.
С 2001 по 2022 год число жителей увеличилось на 65% — до 4,8 млн человек. Сегодня почти 19% горожан живут в неформальных поселениях, а в листе ожидания на социальное жилье числятся более 400 тыс. семей.
Ситуация обострилась после того, как в январе этого года завирусилось видео местной жительницы Александры Хейс, оказавшейся на грани бездомности из-за отказа домовладельца продлевать аренду в пользу Airbnb.
В соцсетях развернулась дискуссия, в которой многие темнокожие южноафриканцы напомнили, что десятилетиями власти игнорировали их жилищные проблемы, предлагая «переезжать на окраины». Теперь, когда кризис затронул белых жителей среднего класса, о нем заговорили в полный голос.
В 2025 году Кейптаун занял третью позицию среди лучших городов для зумеров. Молодежь оценила его за красоту и доступные вечеринки.