Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже

Фото: Today/YouTube

Селин Дион анонсировала серию концертов в Париже спустя два года после объявления о редком неврологическом заболевании.

Выступления пройдут с сентября по октябрь 2026 года на стадионе Paris La Défense Arena, вмещающем 40 тыс. зрителей. Анонс концертов появился после таинственной рекламной кампании — на улицах Парижа появились 250 постеров с названиями знаменитых песен артистки.

Выступления должны были состояться еще в 2020 году в рамках мирового тура Courage, но были отложены из-за пандемии, а затем — из-за проблем со здоровьем певицы. В 2022 году Дион сообщила о диагнозе «синдром мышечной скованности», который долгое время мешал ей передвигаться и петь.

Ожидается, что в концертную программу войдут как новые аранжировки классических хитов, так и, возможно, неизданный материал. 

