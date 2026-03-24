Хью Джекман в роли пастуха в трейлере комедии «Следствие ведут овечки»

Amazon MGM Studios представила новый трейлер комедии «Следствие ведут овечки» («The Sheep Detectives») с Хью Джекманом в главной роли. В зарубежный прокат картина выйдет 8 мая.
Звезда «Людей Икс» и «Величайшего шоумена» сыграл пастуха Джорджа, который присматривает за стадом овец. Однажды животные находят Джорджа без признаков жизни и пытаются выяснить, что с ним случилось.
В актерский состав также вошли Эмма Томпсон, Брайан Крэнстон, Молли Гордон, Белла Рэмси и другие. Режиссером выступил Кайл Балда («Миньоны»).
В основу фильма «Следствие ведут овечки» легла книга «Гленнкилл: следствие ведут овцы» Леони Свонн. Редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов рассказывал про нее летом 2024-го.