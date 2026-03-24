Пятый сезон «Бриджертонов» будет посвящен Франческе и Микаэле
Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже
Группа собак спаслась от торговцев собачьим мясом и преодолела 17 километров, чтобы вернуться домой
«Звездный путь: Академия Звездного флота» завершится после второго сезона
В Китае открыли колледж, в котором будут учить правильно готовить шашлык
Марго Робби снялась в кампании Chanel, воссоздающей клип Кайли Миноуг
Показ от киноклуба «Афиши Daily» отменен
Билла Косби обязали выплатить 19 млн долларов по делу об изнасиловании
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в «цифре» 31 марта
Володин заявил, что Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
Rockstar потратила три года на разработку реалистичного разбитого стекла для GTA 6
Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов
Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон на первом постере лайв-экшна «Моаны»
FKA Twigs подала в суд на инди-группу The Twigs из‑за спора о названии
Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году
Роберт Паттинсон и Зендая в новом отрывке из фильма «Вот это драма!»
Совместный альбом Басты и Гуфа выйдет 17 апреля
Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам
В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»
СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG
«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет

Хью Джекман в роли пастуха в трейлере комедии «Следствие ведут овечки»

Фото: Amazon

Amazon MGM Studios представила новый трейлер комедии «Следствие ведут овечки» («The Sheep Detectives») с Хью Джекманом в главной роли. В зарубежный прокат картина выйдет 8 мая.

Звезда «Людей Икс» и «Величайшего шоумена» сыграл пастуха Джорджа, который присматривает за стадом овец. Однажды животные находят Джорджа без признаков жизни и пытаются выяснить, что с ним случилось.

Видео: Amazon

В актерский состав также вошли Эмма Томпсон, Брайан Крэнстон, Молли Гордон, Белла Рэмси и другие. Режиссером выступил Кайл Балда («Миньоны»).

В основу фильма «Следствие ведут овечки» легла книга «Гленнкилл: следствие ведут овцы» Леони Свонн. Редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов рассказывал про нее летом 2024-го.

