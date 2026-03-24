«Звездный путь: Академия Звездного флота» завершится после второго сезона

Paramount+ объявил о закрытии сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота».
По данным Variety, шоу, получившее высокие оценки критиков, не смогло найти достаточно широкую аудиторию. Премьера финальных эпизодов состоится в 2026 году.
Сериал, действие которого разворачивается в XXXII веке, рассказывает о первом наборе студентов и преподавателей возрожденной Академии Звездного флота. В актерский состав вошли Холли Хантер, Пол Джаматти, а также звезды «Звездного пути: Дискавери» и «Вояджера».
Проект был частью расширения вселенной под руководством Алекса Курцмана, который руководит телефраншизой уже десять лет. Создатели сериала Курцман и Нора Ландау в прощальном письме поблагодарили съемочную группу и фанатов, подчеркнув, что завершают историю на высокой ноте.
Несмотря на закрытие «Академии», франшиза продолжит существование. В разработке находятся новые сезоны «Странных новых миров» и анимационный проект, а также ведется работа над новым полнометражным фильмом.