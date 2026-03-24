Пятый сезон «Бриджертонов» будет посвящен Франческе и Микаэле

Netflix официально анонсировал, что пятый сезон «Бриджертонов» будет сосредоточен на Франческе Бриджертон (Ханна Додд) и Микаэле Стирлинг (Масали Бадуза).
Осторожно, спойлеры к четвертому сезону «Бриджертонов»!
События развернутся после трагической смерти мужа Франчески Джона Стирлинга. Это будет первый сезон, посвященный одной из сестер семейства Бриджертон, со времен первого сезона о Дафне.
Съемки и написание сценария для нового сезона уже начались. Шоураннер Джесс Браунелл пообещала, что производство будет идти быстрее, чем ожидалось ранее. Премьера, предположительно, ожидается в 2027 году.
В актерский состав пятого сезона, помимо Ханны Додд и Масали Бадузы, войдут Клаудия Джесси (Элоиза), Рут Геммелл (Вайолет), а также исполнители ролей членов королевской семьи и высшего света.