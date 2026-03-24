Володин заявил, что Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ

Фото: Ravi Sharma/Unplash

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг внесение в Госдуму проекта о запрете обвинительной информации в СМИ. Он сообщил, что инициатива Татарстана была направлена на экспертизу в Совет законодателей.

«Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — сказал Володин.

Неделю назад сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который может изменить правила работы СМИ при освещении уголовных дел. Журналистам хотели запретить распространять обвинительную информацию о человеке до того, как судебное решение вступит в законную силу.

Отмечалось, что сотрудников СМИ планируют наказывать за формулировки «по мнению», «источники сообщают», «предположительно», «возможно» и «со слов», если в материале говорится о возможной причастности человека к преступлению. До решения суда допускались лишь нейтральные формулировки, не содержащие утверждений либо предположений о виновности конкретного физического или юридического лица.

Автором инициативы выступил Государственный совет Татарстана. Ограничения предлагали распространить на все стадии следствия и судебного разбирательства. За нарушение предлагалось ввести штрафы: от 100 тыс. до 2 млн рублей.

