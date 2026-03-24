Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон на первом постере лайв-экшна «Моаны»

Disney опубликовала первый постер лайв-экшн-ремейка «Моаны». Фильм выйдет в мировой прокат 10 июля.
На постере изображены Моана (Кэтрин Лагаайя, это ее актерский дебют) — 16-летняя девушка, любящая океан, и полубог Мауи (Дуэйн Джонсон, он же озвучивал персонаж мультфильма), которого она встречает на своем пути. Рядом с ними находятся поросенок Пуа — питомец Моаны — и глуповатый петух Хей-Хей.
Помимо Лагаайи и Джонсона в актерский состав вошли Джон Туи (отец Моаны, вождь Туи), Фрэнки Адамс (мать главной героини Сина), Рена Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны» 2016 года.
Первый тизер лайв-экшна «Моана» вышел в ноябре 2025 года и стал вторым самым просматриваемым трейлером в истории Disney. За первые сутки его посмотрели 182 млн человек, что уступает лишь «Королю Льву» 2019 года (225 млн). Вчера вышел полноценный трейлер. В нем звучит песня «I Am Moana» из мультфильма.
Анимационная «Моана» 2016 года стала коммерческим успехом, собрав 643 млн долларов в мировом прокате при бюджете 150 млн. Картину номинировали на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм, а Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за оригинальную песню «How Far I’ll Go».