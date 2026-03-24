Rockstar потратила три года на разработку реалистичного разбитого стекла для GTA 6

Афиша Daily
Иллюстрация: Rockstar Games

Бывший сотрудник Rockstar Games рассказал в обновленном профиле LinkedIn, что 39 месяцев посвятил, чтобы сделать разбитое стекло в Grand Theft Auto 6 более реалистичным.

Информация быстро стала вирусной и вызвала ажиотаж среди поклонников, впечатленных уровнем реализма. Вскоре после этого запись была удалена, что породило слухи о возможных последствиях для автора.

Ранее инсайдеры сообщали, что студия инвестировала до 300 млн долларов в создание гиперреалистичной воды и динамических погодных явлений, включая приливы, отливы, ураганы и наводнения. Глава Take-Two Штраус Зельник подчеркнул, что мир игры создается вручную, без использования ИИ, «здание за зданием, улица за улицей».

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года, почти через 13 лет после выхода пятой части. Студия уже дважды переносила дату, чтобы достичь необходимого уровня качества. Несмотря на слухи о задержке физических копий, Зельник опроверг их, подтвердив одновременный выпуск всех версий. 
 

