FKA Twigs подала в суд на инди-группу The Twigs из‑за спора о названии

Певица FKA Twigs подала иск в суд против малоизвестной инди-группы The Twigs, обвинив ее в попытке помешать ей использовать свой сценический псевдоним.
По данным Rolling Stone, конфликт тянется с 2013 года. FKA Twigs, настоящее имя Талия Барнетт, обвиняет группу в том, что те направили ей несколько писем с требованием прекратить использование товарного знака, связанного с ее сценическим псевдонимом.
Певица утверждает, что 12 лет назад предложила группе 15 тыс. долларов за право мирного сосуществования, но дуэт сестер Гуд ответил отказом, заявив, что «не дает согласия на такое сосуществование».
В 2024 году, по версии истца, от группы последовали письма с требованием прекратить использование товарного знака и угрозой судебным запретом. В иске также утверждается, что группа потребовала «семизначную выплату» за отказ от претензий.
Адвокаты певицы настаивают, что путаница между артистами «немыслима». У FKA Twigs 3,2 млн слушателей на Spotify, в то время как у The Twigs — всего 25. Сама певица требует рассмотрения дела судом присяжных.