Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году

Гитарист Radiohead Эд О’Брайен в интервью Consequence подтвердил, что Том Йорк выпустит новую пластинку в 2026-м.
О’Брайен отметил, что все участники Radiohead заняты собственными проектами, но группа сохраняет единство.
«Есть The Smile, у Тома выйдет сольный альбом, у Джонни свои вещи, Филип тоже занят, а Колин играет с Nick Cave and the Bad Seeds. Это все маленькие спутники, а материнский корабль — Radiohead», — поделился музыкант.
Сам О’Брайен выпустит свой второй сольный альбом «Blue Morpho» 22 мая. Пластинка, спродюсированная Полом Эпуортом, сочетает элементы псих-фолка и трип-хопа.
Ранее участники Radiohead уже анонсировали планы на гастроли. В 2027 году группа планирует выступить на одном из континентов с серией из 20 концертов. Последний студийный альбом коллектива, «A Moon Shaped Pool», вышел в 2016 году.